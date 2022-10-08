شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت مهنئا بالمولد النبوى الشريف: قدم للبشرية نموذجا للقوة الرحيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث ذكر بعض الفضائل العالمية للرسول عليه الصلاة والسلام، في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدكتور الخشت، يمدح النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قائلا: كان مولده نورا ورحمة، وعدالة وإنصافا، وقدم للبشرية نموذجّا للقوة الرحيمة، وكان نجما عملاقا ومعه كواكب مضيئة، قام بأصحابه، وقام به أصحابه، أحب الله، وأحب البشرية، وأحب المخلوقات، وكان قلبه يتسع للجميع، وعقله يتسع للعالم، والناس عنده سواسية، ويعلو بعضهم على بعض بالأعمال والعطاء، والإيمان والولاء والانتماء.

وامتدح الدكتور محمد الخشت، الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ، قائلا: كان رسولا كريما يميز بين الوحي والمشورة، والإلهي والبشري، يتجدد معه أمر الدين يوما بعد يوم.. ولم يكن جامدا ولا متجمدًا ولا مقلدا.. ولم يكن متكبرا ولا متعاليا مثل المتحدثين بعده باسم الله، وكان بشرا قريبا من الناس يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، مشيرا إلى أن مناقبه كثيرة ومتعددة ولا تحصى.. ولا يزال تأثيرها يشع على العالم نورا ورحمة وحكمة.