مطار القاهرة يضبط 17 جهاز قياس عن بُعد مع راكب قادم من السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت جمارك مطار القاهرة الدولي، إنها تمكنت من إحباط محاولة تهريب عدد من أجهزة القياس عن بُعد، أخفاها راكب مصري الجنسية فور وصوله من السعودية داخل حقائبه؛ لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وإنه تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه .

​وأضافت الجمارك، في بيان لها اليوم السبت، أنه اشتُبه في راكب مصري الجنسية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY ، وتبين وجود أجسام متماثلة ومتكررة، وبتفتيش أمتعة الراكب تبين وجود ١٧ جهاز قياس عن بُعد باهظة الثمن .

وقرر زكريا حسب الله إبراهيم، مدير عام جمارك الركاب بالمبنى رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي؛ تنفيذًا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهريب .