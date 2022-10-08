ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم 33 كجم مخدرات و3 بندقية في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 5 عناصر إجرامية خطرة بالغربية، بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

قطاع الأمن العام بمشاركة (إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية - مجموعات من قطاع الأمن المركزي) عقب تقنين الإجراءات، استهدف (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية - مطلوب التنفيذ عليه في 3 جنايات بالسجن المؤبد) حال تواجده بمزرعة بالقرب من المنطقة سكنه؛ لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة.

أمكن ضبط المتهم داخل المزرعة المشار إليها وبصحبته (4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية "معاونيه في ذات النشاط الإجرامي") وبحوزتهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالي).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمبالغ المالية من متحصلات ذلك النشاط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجري وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.