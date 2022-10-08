"غسلوا 31 مليون جنيه".. ضبط تشكيل عصابي لاتجارهم في المواد المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام) الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لـ 4 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية)؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قُدرت تلك الممتلكات بـ (31 مليون جنيهاً تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم