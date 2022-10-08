سقوط عنصر إجرامي بـ 5 كيلو حشيش في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بالطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، من ضبط (سائق، له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة "ملاكي"، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتفان للاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.