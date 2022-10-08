الداخلية تواصل تيسير إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً؛ لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – سوهاج – كفر الشيخ – الأقصر - المنيا).

أسفرت تلك القوافل عن استخراج 8092 بطاقة رقم قومي و 22977 مصدراً مميكناً.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، إعتباراً من يوم 9/10/2022.

واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، فقد واصل مركز إتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة : (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبيه مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، حيث أسفرت عن استخراج وتوصيل 264 بطاقة رقم قومي و 444 مصدراً مميكناً.

كما تم إيفاد مأموريات لـ 13 حالة إنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما واصل مركز إصدار القطاع إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادي الرياضية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ 72 مواطن.

كما قام مركز إصدار القطاع بمحافظتى (الإسكندرية - المنوفية) بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمراكز وقرى (برج العرب – المنتزه أول – أبيس – دنشواى - بلمشط) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد 533 بطاقة رقم قومي، بالإضافة إلى مواصلة إدارة خدمة المواطنين بالقطاع استقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لـ "كبار السن وذوي الهمم والحالات الإنسانية" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لعدد (119) مواطن.