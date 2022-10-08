شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلو جرام.
- البطاطس بـ 8 جنيهات .
- البصل الأبيض بـ 4.5 جنيه .
- البصل الأحمر بـ4.5 جنيه.
- الكوسة بـ 11.5 جنيه .
- الجزر بـ 10.5 جنيه.
- الخيار بـ 11 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 10.5 جنيه.
- الباذنجان العروس 10.5 جنيه.
- الفلفل البلدى 10 جنيهات.
- الفلفل الألوان 22 جنيها.
- الليمون بـ 11 جنيها .
- بامية 25 جنيها.
- فاصوليا 24 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.
- جوافة 15 جنيها.
- رمان 12 جنيها.
- البامية 25 جنيها.