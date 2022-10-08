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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

 

‏‎‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلو جرام.

 

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 8 جنيهات .

 

‏‎‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ  4.5 جنيه .

 

‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ4.5 جنيه. 

 

‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 11.5 جنيه .

 

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 11 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

 

- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 10.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 10.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 11 جنيها .

 

‏‎- بامية 25‎ جنيها.

 

- فاصوليا 24 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.

 

‏‎‏- جوافة 15 جنيها.

 

- رمان 12 جنيها.

 

- البامية 25 جنيها.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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