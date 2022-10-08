شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه بعدة أحياء فى الجيزة.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر بمحافظة الجيزة ، أن سبب تأخر عودة المياه عن 4 أحياء وهى الوراق والعجوزة وشمال الجيزة وبولاق الدكرور ومناطق أخرى مجاورة، هو تأخر جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى فى أعمال الاصلاحات المرتبطة بربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم والمتعارض مع مسار محور الفريق كمال عامر بالجزء الرابع من القطاع الشمالي.

وينفذ جهاز التعمير، أعمال انشاء محور الفريق كمال عامر بالجيزة ويقوم بتغيير المسارات الخاصة بالمرافق المتعارضة مع المحور.

وأصبحت المياه منقطعة عن عدة أحياء بمحافظة الجيزة بعد أن كان من المقرر أن تعود فى السادسة من صباح اليوم، حسب ما أعلنته المحافظة أمس.

وكانت أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه بعدد من المناطق لربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم، والمتعارض مع مسار محور الفريق كمال عامر بالجزء الرابع من القطاع الشمالي.

وأشارت محافظة الجيزة بأن القطع سيكون لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر ليلا امس الجمعة وحتى الساعة السادسة صباحا اليوم السبت.