شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. وزير الزراعة يوافق على تمويل جديد بـ36 مليون جنيه لمشروع البتلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وافق على اعتماد مبلغ (35,855,000 جنيه) لعدد 87 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالى رؤوس ماشية 849 رأسا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

وأضاف الصياد، أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 7 مليارات و 77 مليون جنيه لأكثر من 41 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 464 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

ومن ناحيته، قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه طبقاً لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه تتم معاينات لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعه والبنك الممول من الزراعى المصرى أو الأهلي المصرى للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور استلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروه الحيوانية وبنسبة مخفضة، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية لدراسة أى مشكلات محتمله على أرض الواقع والعمل على حلها وتذليلها.

وأضاف سليمان، أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى، أو بنك أهلى مصرى والمنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).