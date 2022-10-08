شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار انقطاع المياه بعدة مناطق بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمر انقطاع مياه الشرب بعدة مناطق بأحياء الوراق والعجوزة وشمال الجيزة وبولاق الدكرور، والتى كان من المقرر أن تعود فى السادسة من صباح اليوم، حسب ما أعلنته المحافظة أمس.

وكانت أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه بعدد من المناطق لربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم، والمتعارض مع مسار محور الفريق كمال عامر بالجزء الرابع من القطاع الشمالي.

وأشارت محافظة الجيزة بأن القطع سيكون لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر ليلا امس الجمعة وحتى الساعة السادسة صباحا اليوم السبت.