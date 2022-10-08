شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: الجهاز المركزى للتعمير نفذ 482 مشروعا فى سيناء بتكلفة 24 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنا مع الذكرى الـ49 لانتصارات حرب أكتوبر عام 1973، صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، تولى العمل فى 482 مشروعا لصالح سيناء ومدن القناة بتكلفة حوالى 24.8 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2014 وحتى الآن، لخدمة أهالى سيناء ومدن القناة، لما تمثله سيناء من أمن قومى لمصر.

وقال الوزير: تستهدف هذه المشروعات المساهمة فى تنمية سيناء من خلال تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية وتعمير صحراء سيناء، والإستغلال الأمثل للموارد المتاحة فى هذه المناطق، بما يحقق تحسين مستوى المعيشة للأهالى وتوفير احتياجاتهم من الغذاء والخدمات، وتسهيل الحركة وربط سيناء بالوطن الأم، ويتم تنفيذ هذه المشروعات من خلال جهاز تعمير سيناء.

وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن مشروعات الطرق بلغت 137 مشروعا بإجمالى أطوال 1087,5 كم منفذ منها 890,5 كم وجارٍ تنفيذ 197 كم بتكلفة 8,8 مليار جنيه، موضحاً أن مشروع التنمية المتكاملة لأهالى سيناء يضم 32 مشروع بإستثمارات 850 مليون جنيه، وتشمل مشروعات مزارع تنموية متكاملة لتنمية القرى والتجمعات النائية بسيناء، لتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء (خضراوات ــ فاكهة ــ أسماك ــ لحوم) بأسعار مخفضة، وتوفير فرص عمل لأهالى هذه التجمعات والقرى، بالإضافة لمبانى خدمات لهذه التجمعات والقرى.

وأشار إلى أن التجمعات السكنية بالتجمعات التنموية الجديدة بتكلفة حوالى 4.2 مليار جنيه، وتشمل إنشاء 22 تجمعا سكنيا للتجمعات التنموية الجديدة بسيناء بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (15 تجمعا بمحافظة شمال سيناء – 7 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء ) حيث تم الانتهاء من تنفيذ 18 تجمعا سكنيا، وجارٍ العمل بـ4 تجمعات ( بقرى الصيادين بمنطقة إغزايون) وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية لعدد 17 تجمعا تنموى لزيادة عدد البيوت البدوية بإنشاء عدد 950 بيتا إضافيا لزيادة عدد الاسر المستفيدة من المشروع.

وأعلن أن مشروعات الإسكان تضم أكثر من 17 ألف وحدة سكنية بإجمالي تكلفة 3.95 مليار جنيه، وتهدف هذه المشروعات إلى توفير المسكن الملائم لأهالى سيناء ومدن القناة بما يتناسب مع طبيعة الأهالى وزيادة انتمائهم للوطن، وتتنوع الوحدات السكنية التى قام الجهاز بتنفيذها ( إسكان بدوى – اسكان اجتماعى – بديل للعشوائيات والأولى بالرعاية )، بجانب مشروعات المرافق والخدمات بإجمالى 1.9 مليار جنيه، لتوفير المرافق وإنشاء المبانى الخدمية للتجمعات والقرى القائمة وتوصيل البنية الأساسية والمرافق للمناطق الصناعية الجديدة، لتشغيل المصانع بما يساهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل، وكذا مشروعات توصيل التيار الكهربائى وإنارة القرى والتجمعات البدوية والطرق باجمالى 57 مشروعا بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وتشمل مشروعات توصيل التيار الكهربائى لقرى وتجمعات مراكز بئر العبد ونخل والحسنة والعريش بشمال سيناء، ولقرى وتجمعات مراكز شرم الشيخ والطور ورأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس، وأعمال إنارة الطرق الرئيسية وداخل التجمعات.

وأكد اللواء محمود نصار، أن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بسانت كاترين بتكلفة تقديرية 4 مليارات جنيه، وتم تكليف الجهازالمركزى للتعمير بتنفيذ المشروعات المستهدفة لتطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بسانت كاترين، وتشمل مكونات المشروع الجارى تنفيذها مشروعات ( تطوير النزل البيئى مصر سيناء – إنشاء النزل البيئى الجديد " امتداد" – إنشاء ساحة السلام – إنشاء فندق جبلى – إنشاء مركز الزوار الجديد – إنشاء المجمع الإدارى الجديد – تطوير المنطقة السياحية – تطوير مركز البلدة التراثية – تطوير منطقة البيوت البدوية – تطوير وادى الدير - إنشاء المنطقة السكنية الجديدة ) بالإضافة إلى إنشاء شبكات الطرق والمرافق والكهرباء وأعمال الوقاية من السيول.