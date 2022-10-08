الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 514 ألف مواطن من كبار السن خلال عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أكدت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات الطبية لـ 514 ألفا و709 مواطنين فوق سن الـ 65 عامًا، ضمن برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن، منذ انطلاق البرنامج في أول أكتوبر 2021، وحتى أول أكتوبر الجاري.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان، اليوم السبت، إن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ 65 عامًا، بالكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال 401 مركز طبي، موزعة على جميع الإدارات الصحية بـ 21 محافظة كمرحلة أولى.

وأوضح الدكتور وائل عبد الرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن، تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي.

وأشار عبد الرازق إلى أن البرنامج يقدم خدمات الفحص الإكلينيكي العام وحساب مؤشر كتلة الجسم وفحوصات النظر والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، والتحليل العشوائي للسكر بالدم)، إلى جانب إجراء فحوصات رسم القلب والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

وتابع أن البرنامج يشمل تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي لتعزيز صحة المسنين ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، فضلا عن تقديم المشورة التغذوية من حيث تناول الوجبات في أوقات محددة والمحتوى الغذائي المتوازن اللازم للحالة الصحية.

وصرح الدكتور محمد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، بأن المرضى يتم تسليمهم كارت متابعة دورية للحالة الصحية بشكل أساسي مع 2 زيارة سنوية، لافتًا إلى إحالة 28 ألفا و229 مريضا إلى المستشفيات لإجراء تدخلات طبية متقدمة.

وأشار إلى التنسيق المستمر بين برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن ومبادرات 100 مليون صحة لحصولهم على جميع الخدمات الطبية اللازمة ضمن المبادرات.

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