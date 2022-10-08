الطقس لحظة بلحطة.. سحب وأمطار على بعض المناطق خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

وأضافت الهيئة، في بيان اليوم السبت، إنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أن درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 27 درجة مئوية، أما المناطق الجنوبية تتراوح بين 29 إلى 36 درجة.