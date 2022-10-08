التنمية المحلية: 112 مليون جنيه مبيعات مبادرة "سند الخير" في 25 أسبوعا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن مبادرة "سند الخير" التي أطلقتها الوزارة في مارس الماضي حققت مبيعات تقدر بـ 112 مليون جنيه حتى الأسبوع الـ 25 وطافت 12 محافظة من محافظات الجمهورية من خلال 73 سيارة، تحمل كافة أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%.

وأضاف آمنة، في بيان، اليوم السبت، إنه انطلقت 50 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف وكفر الشيخ والدقهلية بواقع 10 سيارات في كل محافظة من المحافظات المشار إليها، وطافت 5 سيارات في محافظات أسيوط والإسماعيلية، و4 سيارات في كل من محافظة قنا والمنيا، و3 سيارات في محافظة أسوان وسيارة واحدة في كل من محافظتي الأقصر والغربية.

وأوضح أن حركة البيع بالمحافظات الـ 12 حققت في الأسبوع الـ 25 من المبادرة حجم مبيعات تجاوز 4 ملايين جنيه موزعة على السلع الغذائية المختلفة، وكانت اللحوم الحمراء المجمدة والطازجة والدواجن والأسماك هي الأكثر إقبالا من المواطنين.

وأكد الوزير أن نجاح "سند الخير" في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في ظل زيادة الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية هو العامل الأساسي في استمرار المبادرة حتى نهاية العام الحالي، لتحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، وتحقيق استراتيجية مصر 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستهدفاتها في القضاء على الفقر والجوع والحفاظ على الصحة الجيدة للمصريين.

وأشار إلى أن المبادرة تسهم في تحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة، وهو عقد الشراكة لتحقيق الأهداف، ويأتي ذلك من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدني والشراكات الخاصة العاملة في التجارة والجملة ونصف الجملة في مبادرة سند الخير، لتتكامل مع جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

وأكد أن من المقرر أن تستكمل مبادرة "سند الخير" رحلتها في باقي المحافظات المستهدفة خلال الأسابيع القادمة لتغطية أكبر قدر من الأحياء والقرى خاصة الأكثر احتياجا، خاصة في المواسم التي يزيد فيها الإقبال من المواطنين مثل موسم دخول المدارس حيث يتم توفير كل أنواع البقالة والمصنعات الغذائية بأسعار مخفضة.

وواصل وزير التنمية المحلية: مبادرة "سند الخير" شهدت إقبالا كبيرا وترحيبا من المواطنين بالمناطق التي انطلقت فيها، خاصة من حيث تنوع المنتجات المعروضة والأسعار والجودة، كما وجه المواطنون الشكر لرئيس الجمهورية على هذه المبادرة التي تدعم محدودي الدخل والأسر متوسطة الدخل وتوفير السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها في الأسواق والوصول لأكبر شريحة من المواطنين في القرى الأكثر احتياجا.​