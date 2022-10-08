رئيس "منتجي الدواجن": أسعار البيض ستستمر في الارتفاع.. وشرط وحيد يوقف الزيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

شهدت أسعار بيض المائدة ارتفاعا غير مسبوق الأيام الماضية خاصة مع دخول المدارس، إذ وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 76 جنيها في المزرعة، و"الأبيض" إلى 70 جنيها، بينما تباع كرتونة الأحمر بمبلغ يتراوح بين 80-90 جنيها حسب المنطقة.

يقول الدكتور محمود عناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن قطاع الدواجن بمختلف مشتقاته يعاني أزمة دولار كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالأعلاف، مشيرًا إلى أن أسعار الذرة تخطت حاجز الـ10 آلاف ونصف بينما من المفترض ألا تتجاوز الـ8 آلاف جنيه كحد أقصى.

وأضاف عناني لمصراوي، أن ارتفاع التكلفة أدى إلى قلة المعروض وبالتالي ارتفع السعر بشكل كبير ومن المتوقع أن يستمر في الزيادة طالما استمرت أزمة الدولار، لافتا إلى أن الكثير من شحنات العلف ومشتقاته مازالت محجوزة في الموانئ المصرية.

كما لفت إلى ضرورة تدخل الدولة المصرية خصوصا مع اقتراب موسم رأس السنة يعقبه شهر رمضان الكريم، مؤكدا أن الكثير من المربين أغلقوا مزارعهم.

وتابع: "إنتاج مصر من الدواجن تجاوز 4 ملايين دجاجة في اليوم و40 مليون بيضة وهو أكبر إنتاج في الشرق الأوسط.

وأشار إلي أن أسعار البيض بالأسواق سيظل في ارتفاع يوما بعد يوم إذا لم تتم الإفراجات البنكية عن الأعلاف الموجودة في الموانئ في أسرع وقت، مضيفا: "هناك تحد كبير جدا أمام صناعة الدواجن، حيث تضم 3 ملايين عامل من العمالة المباشرة وغير المباشرة".

وبحسب البيانات والإحصاءات الواردة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فأن مصر حققت اكتفاء ذاتي من الدواجن بنسبة 100%، بإجمالي إنتاج وصل إلى 40 مليون بيضة يوميا.