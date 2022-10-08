حدث ليلاً| الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الخميس.. وفرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الفريق كامل الوزير: محطة بشتيل ستحصد جائزة أفضل مشروع نقل بالعالم 2023

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن محطة سكك حديد مصر في بشتيل ستحصد جائزة أفضل مشروع نقل في العالم سنة 2023.

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خلال عرضه على النيابة.. متهم يلقي بنفسه من الطابق التاسع في الدقهلية

ألقى متهم في قضية اتجار بمواد مخدرة بنفسه من الطابق التاسع في مجمع محاكم المنصورة خلال عرضه على النيابة العامة في شارع الجمهورية أثناء العرض والتحقيقات.

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تفاصيل احتفال دار الأوبرا بعيدها الـ34

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بمرور 34 عام على افتتاحها حيث تستعرض فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية ملامح من تاريخ الطرب خلال الحفل المقام في الثامنة مساء الأحد 9 أكتوبر على المسرح الكبير، ويتناوب على قيادته المايسترو صلاح غباشى والمايسترو أحمد عامر.

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أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الجو حتى الخميس المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن طقس الفترة من غدٍ السبت حتى الخميس المقبل، حيث يكون مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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الزراعة: مستمرون في بيع كيلو اللحم البلدي بـ135 جنيها دعما لمحدودي الدخل

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم بوزارة الزراعة واستصلاح الأرضي، إن أسعار اللحوم والخضروات بمنافذ الوزارة الثابتة والمتحركة البالغ عددها 400 منفذ على جميع محافظات الجمهورية، لم تشهد أي زيادة، وتباع بـ135 جنيها للكيلو البلدي.

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كوريا الشمالية: التجارب الصاروخية إجراءات للدفاع عن النفس ضد التهديدات الأمريكية

أكدت كوريا الشمالية، اليوم السبت، إن تجاربها الصاروخية الأخيرة عبارة عن إجراءات "منتظمة للدفاع عن النفس" ضد التهديدات العسكرية الأمريكية، رافضة إدانة وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة لتجربتها الباليستية الأخيرة.

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موجة جديدة من فيروس كورونا تهدد أوروبا

حذر خبراء الصحة العامة من أن التقاعس عن تلقي اللقاحات والارتباك بشأن أنواعها المتاحة سيحد على الأرجح من تلقي الجرعات التنشيطية، ما يهدد أوروبا بموجة جديدة من كوفيد-19 مع قدوم الطقس البارد.

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جوتيريش: تبعات كارثة الفيضانات في باكستان باقية لسنوات

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أن تبعات الفيضانات الكارثية في باكستان ستظل باقية لسنوات قادمة.

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زيلينسكي: لا أدعو إلى توجيه ضربات استباقية ضد روسيا

خفف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة تلفزيونية اليوم الجمعة، من تصريحاته المثيرة للجدل بشأن توجيه "ضربة استباقية" ضد روسيا.

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الكرملين: صيغة مشاركة روسيا في قمة "مجموعة العشرين" لا تزال غير محددة

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بلاده ستشارك في قمة "مجموعة العشرين"، مشيرا إلى أن شكل المشاركة لم يتم تحديده بعد.

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فرنسا تدعو جميع رعاياها إلى مغادرة إيران على الفور

دعت وزارة الخارجية الفرنسية جميع رعاياها إلى مغادرة إيران على الفور، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

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مسؤول أوكراني: اكتشاف مقبرة جماعية في ليمان المحررة

أعلن الحاكم العسكري لمنطقة دونيتسك عن اكتشاف 200 قبر آخر ومقبرة جماعية في بلدة ليمان الواقعة شرقى البلاد التي تم تحريرها مؤخرا على يد القوات الأوكرانية.

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