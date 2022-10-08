شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح هامة من وزارة الزراعة لمزارعى القمح.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من التوصيات الهامة، لمزارعي محصول القمح في كافة محافظات الجمهورية، يجب مراعاتها قبل بدء موسم الزراعة للحصول على انتاجية عالية، وتجنب الأصابة بالأمراض.

وفى التقرير التالى نتعرف على اهم التوصيات:

‎1- الزراعة بتقاوى معتمدة ومن مصادر رسمية موثوقة والتى تتمثل فى الإدارات الزراعية - الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى.

‎2- الزراعه بتقاوى الأصناف الموصى بها والتأكد من معامله التقاوى بالمطهرات الفطريه الموصى بها من قبل وزراة الزراعة لمكافحة مرض التفحم السائب.

‎3- الالتزام بالسياسة الصنفيه لتوزيع الاصناف على حسب المناطق ( بحرى وقبلى )

‎4- ضرورة الالتزام بحزمة التوصيات الزراعيه من حيث طريقة الزراعة وميعاد الزراعة والتسميد حيث يؤثر ذلك علي المحصول ويعرض النباتات للاصابه بالامراض.

‎5- المرور الدورى على حقول القمح للاكتشاف المبكر لاى ظواهر غير طبيعيه على النباتات وسرعه الابلاغ عنها سواء لمسئولي الارشاد الزراعى بالمركز او المديريه التابع لها او اعضاء الحمله القوميه لاتخاذ الاجراءات المناسبه فى الوقت المناسب.

‎6- تكثيف المرور والفحص لاكتشاف الاصابه بالصدأ الأصفر وسرعه الابلاغ والرش بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعه فى حال ظهور اى بؤر للاصابه بالصدا الأصفر.