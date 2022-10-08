شكرا لقرائتكم خبر عن %87 من القراء يؤيدون تنظيم ندوات توعية للطلاب بخطورة الألعاب الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد مقترح تنظيم ندوات توعية لطلاب المدارس بخطورة الألعاب الإلكترونية؟"، أيد غالبية القراء مقترح تنظيم ندوات توعية لطلاب المدارس بخطورة الألعاب الإلكترونية.

نتيجة الاستطلاع وأيد 87% من القراء مقترح تنظيم ندوات توعية لطلاب المدارس بخطورة الألعاب الإلكترونية، بينما عارض 13% من القراء المقترح.