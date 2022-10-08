شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية كوبرى الدوران على الطريق الدائرى × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت وزارة النقل كوبرى الدوران أعلى الطريق الدائرى ضمن خطة تطوير الطريق لحل مشاكل الازدحام بتقاطع الدائرى والطريق الزراعى، ويأتى التطوير بتكامل كوبري الدوران للخلف الجديد كليا مع تطوير وتوسعة تقاطع طريق الإسكندرية الزراعي مع الدائرى، حيث يعتبر كوبري الدوران للخلف بديل لـ3 حركات مرورية بتقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة إسكندرية الزراعي.