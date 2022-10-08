شكرا لقرائتكم خبر عن 5 اختصاصات هامة للمجمع المقدس في الكنيسة الأرثوذكسية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر المجمع المقدس السلطة التشريعية والقضائية العليا فى الكنيسة الأرثوذكسية، وله أن يسن قوانين للكنيسة بما يتفق والاحتياجات الجديدة، وأن يصدر لوائح داخلية خاصة بسيامات كل درجة من درجات الكهنوت.

وخلال السطور التالية نوضح أبرز اختصاصات المجمع المقدس فى الكنيسة الأرثوذكسية.

1 – له أن يحكم على صاحب كل درجة من درجات الكهنوت وكذلك على أى علمانى يقدم بتهمة تمس الكنيسة أو تعاليمها ويمكن أن تستأنف إلى المجمع أي أحكام كنسية صدرت ضد كاهن أو أحد أفراد الشعب.

2 – المسئول الأعلى عن الإيمان والعقيدة وله أن يفسر قواعد الإيمان بما لا يتعارض مع التسليم الكنسى الثابت والمجمع له السلطة أن يراجع أية كتب صدرت فى التعليم الكنسى ويحكم بما يراه.

3- يدير المجمع عملية انتخاب البابا البطريرك ويشترك في ترشيحه ويقوم بسيامته بعد انتخابه ويشترك مع البابا في سيامات الأساقفة.

4 – يختص بتقنين العلاقات مع الكنائس الأخرى في ضوء إيمان الكنيسة وتعليم أبائها.

5 – له أن يقوم بالأعمال الكنسية المتنوعة حين تقتضى الضرورة وله أن يخفف عقوبات كنسية وأن يضع لائحة للعقوبات والمحاكمات.