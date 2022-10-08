شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تنخفض لـ29 درجة.. اعرف درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وينشر الخليج 365 تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى الأحد المقبل ، كما يلى :

- الأربعاء 5 أكتوبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة المحسوسة 31 درجة

جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة

شمال الصعيد العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة

- الخميس 6 أكتوبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة المحسوسة 32 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة المحسوسة 30 درجة

جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة

شمال الصعيد العظمى 32 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة

- الجمعة 7 أكتوبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة المحسوسة 30 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة المحسوسة 29 درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة المحسوسة 31 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة

- السبت 8 أكتوبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة المحسوسة 31 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة المحسوسة 29 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة

شمال الصعيد العظمى 29 درجة المحسوسة 31 درجة

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 38 درجة

- الأحد 9 أكتوبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة المحسوسة 30 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة المحسوسة 29 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة المحسوسة 34 درجة

شمال الصعيد العظمى 29 درجة المحسوسة 30 درجة

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة المحسوسة 35 درجة