شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تنخفض لـ29 درجة.. اعرف درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى الأحد المقبل ، كما يلى :
- الأربعاء 5 أكتوبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة
السواحل الشمالية العظمى 28 درجة المحسوسة 31 درجة
جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة
شمال الصعيد العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة
- الخميس 6 أكتوبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة المحسوسة 32 درجة
السواحل الشمالية العظمى 28 درجة المحسوسة 30 درجة
جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة
شمال الصعيد العظمى 32 درجة المحسوسة 34 درجة
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة
- الجمعة 7 أكتوبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة المحسوسة 30 درجة
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة المحسوسة 29 درجة
جنوب سيناء العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة
شمال الصعيد العظمى 30 درجة المحسوسة 31 درجة
جنوب الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة
- السبت 8 أكتوبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة المحسوسة 31 درجة
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة المحسوسة 29 درجة
جنوب سيناء العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة
شمال الصعيد العظمى 29 درجة المحسوسة 31 درجة
جنوب الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 38 درجة
- الأحد 9 أكتوبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة المحسوسة 30 درجة
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة المحسوسة 29 درجة
جنوب سيناء العظمى 32 درجة المحسوسة 34 درجة
شمال الصعيد العظمى 29 درجة المحسوسة 30 درجة
جنوب الصعيد العظمى 34 درجة المحسوسة 35 درجة