"نفرتوم" الولادة من جديد.. تعرف على معنى رأس توت عنخ أمون

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

في إطار حملة "100 عام توت عنخ آمون: آثار رائعة" والتي أطلقتها وزارة السياحة والآثار، ضمن احتفالاتها بذكري مرور 100 عام على أحد أهم وأروع الاكتشافات الأثرية في العالم، تعرف على قطعة اليوم وهي رأس الملك توت عنخ آمون.

رأس الملك تعتر أحد أهم القطع الأثرية التي عُثر عليها في مقبرة توت عنخ آمون، وهي عبارة عن رأس خشبي يُمثل الملك في هيئة المعبود "نفرتم".

عُرفت القطعة برأس اللوتس فهي تعلو زهرة لوتس زرقاء، ولارتباط الزهور، التي تتفتح عند شروق الشمس وتُغلق عند غروبها، بالولادة من جديد، فكان هذا الرأس رمزًا لإعادة إحياء وولادة الملك.