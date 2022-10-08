الزراعة: مستمرون في بيع كيلو اللحم البلدي بـ135 جنيها دعما لمحدودي الدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم بوزارة الزراعة واستصلاح الأرضي، إن أسعار اللحوم والخضروات بمنافذ الوزارة الثابتة والمتحركة البالغ عددها 400 منفذ على جميع محافظات الجمهورية، لم تشهد أي زيادة، وتباع بـ135 جنيها للكيلو البلدي.

وأضاف القرش في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن وزارة الزراعة تسعى لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة في منافذها، لافتا إلى أن المشروعات الإنتاجية، ومنها مشروع إعادة إحياء البتلو ومشروع تحسين سلالات الماشية من خلال التلقيح الاصطناعي، ساهمت في تحقيق نسبة 60% من اللحوم الحمراء.

وأشار إلى أن هذه المنافذ لا تهدف للربح، بل لضخ المزيد من المنتجات، عبر قطاعات الزراعة المحمية وقطاع الإنتاج ومشروع صغار المزارعين.

وجاءت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى المنافذ سعر 135 جنيهًا، فى حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 150 جنيهًا، كما أن منتجات وزارة الزراعة تتميز بأنه تتم تربية الماشية داخل مزارع الوزارة، أما اللحم المجمدة فيبدأ سعرها من 90 لـ100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم، وتسجل الكبدة 135 جنيها، أما اللحم المفروم يتراوح سعر الكيلو منه ما بين 110 لـ135 جنيهًا، أما أسعار السجق سجلت 120 جنيهًا؛ اللحوم البلدي الكندوز ما بين 140 و160 جنيها للكيلو،واللحوم الضأن بين 150 و 170 جنيها.

الجدير بالذكر أن استهلاك المصريين من اللحوم الحمراء سنويا يبلغ 1.2 مليون طن.