شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل لقاء وزير الرى مع شباب الباحثين بمركز بحوث المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بشباب الباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة، لحرصه الدائم على التواصل مع شباب الباحثين بالمركز، وكذلك مع شباب المهندسين بالوزارة والاستماع لمطالبهم واقتراحاتهم، وذلك إيماناً بدور الشباب فى صنع الحاضر والمستقبل، وفى التقرير التالى نتعرف على اهم ما جاء فى اللقاء.

1- حريص على التواصل مع شباب الباحثين والمهندسين والإستماع لمطالبهم وإقتراحاتهم إيماناً بدور الشباب فى صنع الحاضر والمستقبل .

2- أطالب الباحثين بمواصلة العمل الجاد والعمل بروح الفريق وإحترام الآخر.

3- الخبرة والكفاءة هى معيار إختيار القيادات العليا والوسطى ، مع وجود رقابة مستمرة لتقييم الأداء .

3-أسعى لوضع إطار مؤسسى لمنظومة العمل بالوزارة بما يخدم أهدافها ، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة.

5- التحديات التى تواجهها الدولة تتطلب وضع حلول معتمدة على البحث العلمى.

6- البحوث المقدمة من الباحثين يجب أن تكون بحوث تطبيقية تتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجهها الوزارة .

7- العمل على تذليل العقبات التي تواجه النشر العلمي في المجلات الدولية المحكمة.

8- تدريب الكوادر البحثية بالمركز والسعى لتسهيل إجراءات الحصول على المنح الدراسية داخل وخارج مصر .

9- العمل على توفير الإحتياجات اللوجيستية والمادية المختلفة لتسهيل وتطوير منظومة العمل بالمعاهد البحثية.