شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل لقاء وزير الرى مع شباب الباحثين بمركز بحوث المياه والان مع تفاصيل الخبر
1- حريص على التواصل مع شباب الباحثين والمهندسين والإستماع لمطالبهم وإقتراحاتهم إيماناً بدور الشباب فى صنع الحاضر والمستقبل .
2- أطالب الباحثين بمواصلة العمل الجاد والعمل بروح الفريق وإحترام الآخر.
3- الخبرة والكفاءة هى معيار إختيار القيادات العليا والوسطى ، مع وجود رقابة مستمرة لتقييم الأداء .
3-أسعى لوضع إطار مؤسسى لمنظومة العمل بالوزارة بما يخدم أهدافها ، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة.
5- التحديات التى تواجهها الدولة تتطلب وضع حلول معتمدة على البحث العلمى.
6- البحوث المقدمة من الباحثين يجب أن تكون بحوث تطبيقية تتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجهها الوزارة .
7- العمل على تذليل العقبات التي تواجه النشر العلمي في المجلات الدولية المحكمة.
8- تدريب الكوادر البحثية بالمركز والسعى لتسهيل إجراءات الحصول على المنح الدراسية داخل وخارج مصر .
9- العمل على توفير الإحتياجات اللوجيستية والمادية المختلفة لتسهيل وتطوير منظومة العمل بالمعاهد البحثية.