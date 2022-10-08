"سقوط من ارتفاع 9 أمتار".. الأب مات محتضنا ابنه داخل قطعة خردة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية تفاصيل حادث سقوط سيارة من أعلى كوبري الأخصاص المؤدي إلى الطريق الإقليمي جنوب الجيزة، الجمعة.

تبين أن السيارة "بيجو 504" خضراء اللون كانت قادمن من الطريق الغربي اتجاه نزلة الصف تحديدًا بمنطقة المفارق، واختلت عجلة القيادة بيد السائق سباعي صبحي مقيم قرية الفهمية، مما أدى إلى سقوط المركبة من ارتفاع 9 أمتار.

أسفر الحادث عن مصرع وجدي سلامة 61 سنة، وابنه "محمد 35 سنة" فيما أصيب السائق 56 سنة بكسور متفرقة ونزيف داخلي ليتم نقله إلى مستشفى الصف المركزي قبل ان يفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

جرى إيداع الجثامين مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن، وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتحرير محضر بالواقعة.