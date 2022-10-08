السائق يلحق بأب وابنه.. ارتفاع ضحايا حادث الإقليمي لـ3 وفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ارتفع عدد ضحايا حادث سقوط سيارة من أعلى الطريق الإقليمي جنوب الجيزة إلى 3 وفيات بعدما لفظ السائق أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحيتين بمدخل عزبة بسيوني التابعة لمركز الصف.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين انقلاب سيارة "بيجو 504" من أعلى الطريق المشار إليه تحديدا أمام "كرفانات حياة كريمة"، مما أسفر عن مصرع أب وابنه وإصابة السائق الذي فارق الحياة في المستشفى.

جرى نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن، وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتحرير محضر بالواقعة.