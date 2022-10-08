شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 8/10/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:25 ص
موعد صلاة الظهر 11:42 ص
موعد صلاة العصر 03: 3
موعد صلاة المغرب 5:34 م
موعد صلاة العشاء 6:50
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:29 ص
موعد صلاة الظهر 11:47
موعد صلاة العصر 3:07
موعد صلاة المغرب 5:38 م
موعد صلاة العشاء 6:56 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:21
موعد صلاة الظهر 11:38 م
موعد صلاة العصر 2:59 م
موعد صلاة المغرب 5:30 م
موعد صلاة العشاء 6:47 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:14
وقت صلاة الظهر 11:30
موعد صلاة العصر 2:52 م
وقت صلاة المغرب 5:23 م
وقت صلاة العشاء 6:38 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:21 ص
موعد صلاة الظهر 11:36 ص
موعد صلاة العصر 58: 2
موعد صلاة المغرب 5:31 م
موعد صلاة العشاء 6:43