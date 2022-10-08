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ننشر مواقيت الصلاة السبت 8/10/2022 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد -  

 

 

 

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:25  ص

موعد صلاة الظهر 11:42 ص

موعد صلاة العصر 03: 3

موعد صلاة المغرب 5:34 م

موعد صلاة العشاء  6:50

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:29 ص

موعد صلاة الظهر 11:47

موعد صلاة العصر 3:07

موعد صلاة المغرب 5:38 م

موعد صلاة العشاء 6:56 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:21

موعد صلاة الظهر 11:38 م

موعد  صلاة العصر 2:59 م 

موعد صلاة المغرب 5:30 م

موعد صلاة العشاء 6:47  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:14

وقت صلاة الظهر 11:30 

موعد صلاة  العصر 2:52 م

وقت صلاة المغرب 5:23 م

وقت صلاة العشاء 6:38 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:21  ص

موعد صلاة الظهر 11:36 ص

موعد صلاة العصر 58: 2

موعد صلاة المغرب 5:31 م

موعد صلاة العشاء 6:43

 

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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