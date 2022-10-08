شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 8/10/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:25 ص

موعد صلاة الظهر 11:42 ص

موعد صلاة العصر 03: 3

موعد صلاة المغرب 5:34 م

موعد صلاة العشاء 6:50

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:29 ص

موعد صلاة الظهر 11:47

موعد صلاة العصر 3:07

موعد صلاة المغرب 5:38 م

موعد صلاة العشاء 6:56 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:21

موعد صلاة الظهر 11:38 م

موعد صلاة العصر 2:59 م

موعد صلاة المغرب 5:30 م

موعد صلاة العشاء 6:47 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:14

وقت صلاة الظهر 11:30

موعد صلاة العصر 2:52 م

وقت صلاة المغرب 5:23 م

وقت صلاة العشاء 6:38 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:21 ص

موعد صلاة الظهر 11:36 ص

موعد صلاة العصر 58: 2

موعد صلاة المغرب 5:31 م

موعد صلاة العشاء 6:43