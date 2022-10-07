شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذي حياة كريمة: بدأنا فى حصر أصحاب المصانع المتعثرة ونشاطاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن محور التمكين الاقتصادى للمواطن أحد المحاور التى تقوم عليها مبادرة حياة كريمة، وتحاول المؤسسة أن تمكن لها على الأرض بشكل خاص.

وأضاف الدكتور محمد طاهر، خلال إتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، أن انطلاق مبادرة "ابدأ" لتوطين الصناعة المصرية ووجود عناصرنا من القطاع التنفيذى والميدانى على الأرض بكل المحافظات وتوجيه الرئيس السيسى بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.

وأكد رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، بدأنا فى حصر أصحاب المصانع المتعثرة ونشاطاتهم وأسباب تعثرهم، وهل هناك إمكانية لنقلهم لمجمعات صناعية، لإعادة إحياء هذه الصناعة لتقوم بدورها فى توفير الحياة الكريمة للمواطن المصرى.