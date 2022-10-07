شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور أيمن عاشور يستعرض تقريرا حول المشروعات القومية للتعليم العالي بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار احتفالات مصر بحلول الذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية الكبرى وخاصة في سيناء، استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والقائم بعمل رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حول جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بمدينة الإسماعيلية الجديدة، باعتبارها من المشروعات القومية الجديدة بشرق القناة.

وأشار الوزير إلى أن هناك جهودًا كبيرة بذلتها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كُبرى، تؤكد وضع سيناء فى مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موضحًا أن الدولة لديها 40 مشروعًا في مجال التعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليار جنيه.

وأوضح الدكتور ناصر مندور أن من أبرز المشروعات التي تم تنفيذها بسيناء في مجال التعليم العالي، مشروع إنشاء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الذي جاء في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالمشروعات القومية الكبرى في سيناء، وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة عدد الجامعات الأهلية في منظومة التعليم العالي، وتوفير الدعم المالي اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة أن الدراسة بدأت بالجامعة خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023، في سبع كليات، وهي: كلية الطب والجراحة وتقدم برنامج (الطب والجراحة العامة)، كلية الفم والأسنان وتقدم برنامج (الطب وجراحة الفم والأسنان)، كلية الصيدلة وتقدم برنامج (الصيدلة Pharm D)، كلية التمريض وتقدم برنامج (علوم التمريض)، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتقدم برنامجي (تكنولوجيا المُختبرات الطبية، إدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية)، كلية الهندسة وتقدم برنامج (هندسة الذكاء الاصطناعي)، وكلية التجارة الدولية واللغات وتقدم برنامجي (التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، الأسواق والمنشآت المالية).

وأضاف المُتحدث الرسمي للوزارة، أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تُقام على مساحة 29 فدانًا، وبتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3.6 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الجامعة تم تنفيذها وتجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، حيث تشمل تخصصات علمية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجامعة تضُم عدة مباني منها، إدارة الجامعة وعدد 6 مباني أكاديمية موزعة على القطاعات الرئيسية «3 طبي، 2 هندسي، و1 علوم إنسانية واجتماعية»، وعدد 2 مبنى للورش ومبنى المعامل، بالإضافة إلى مبنى الإدارة والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية والخدمات الطلابية، كما تضم مباني الكليات مدرجات وفصول تدريسية ومعامل وورش تدريب مُجهزة بأحدث الوسائل والأجهزة التكنولوجية، ومكاتب إدارية؛ لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة.