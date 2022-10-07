شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب 10 سبائك وأطقم مشغولات ذهبية بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب مصري تهريب كمية من السبائك والمشغولات الذهبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من الرياض، استوقف أشرف عبد الحميد رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر احد الركاب إثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من مصطفى مرسى مأمور الجمرك و هانى مصطفى رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات من معادن، قام جمال احمد السيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف حسام محمد الشافعى مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 10 سبائك ذهبية بوزن 100 جرام للواحدة بإجمالى واحد كيلو جرام وطقمين من المشغولات الذهبية بوزن إجمالى 167 جرام قام تامر قاسم مدير الادارة الرابعة بالإنابة بتشكيل لجنة مكونة من عماد صلاح وحسام الشافعى و مصطفى حسن و بسمه حسنى و محمود عباس تحت اشراف جورج الفونس مدير الحركة لجرد وعد وتصنيف المضبوطات وتحريزها.

أمر مدير الإدارة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.