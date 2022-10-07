شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تطلق مبادرة تسليم الدواء لأصحاب الأمراض المزمنة بمنازلهم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم فعاليات مبادرة الهيئة العامة للرعاية الصحية لتسليم الأدوية لمستحقي الصرف من أصحاب الأمراض المزمنة بالمنازل بالإسماعيلية، واللذين تخطى عددهم 14ألف منتفع، وذلك خلال الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر والمولد النبوي الشريف.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المبادرة تستهدف توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، من مرضى السكرى والضغط وغيرهم من المسجلين بمراكز ووحدات طب الأسرة بفرع هيئة الرعاية الصحية بالاسماعيلية، فى منازلهم. وتابع البيان، تم البدء فى صرف الأدوية لمستحقى الصرف من أصحاب الأمراض المزمنة خلال أيام إجازات ذكرى انتصار أكتوبر المجيد، واحتفالات المولد النبوى الشريف، وذلك طبقًا لجداول محددة للصرف، بهدف التيسير على منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.