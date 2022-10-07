شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. الحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 1حتى 7 أكتوبر 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بأن يكون يوم الخميس 6 أكتوبر 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة، وكذلك قرار بأن يكون يوم السبت 8 من أكتوبر 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف، بالإضافة إلى الموافقة على 6 مشروعات قوانين بشأن اتفاقيات التزام بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات العالمية في مناطق: شرق بير النص، وجنوب رأس قطارة، وجنوب غرب مليحة، وبرج العرب، وشمال سيناء البحرية، وغرب البرلس البحرية، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظات سوهاج والمنيا وبني سويف؛ بغرض استخدامها في إقامة مدارس ابتدائي، وتعليم أساسي، وثانوي فني عليها، كما تم اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "جامعة السويس"، التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة عشرين عاماً في قطعة أرض بمساحة 500م2، كائنة بمقر الجامعة، وذلك لصالح البنك الأهلي المصري، لإقامة فرع بنك عليها، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن تحديد مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح وتجديدها وبدل التالف منها، وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات التي يؤديها جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لأنشطة النقل البري للركاب والبضائع، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء.

كما تضمنت القرارات أيضاً وفقاً لما أبرزه التقرير، الموافقة على تفعيل البند الاختياري الوارد بالعقد المبرم مع شركة "TSK" الاسبانية، والخاص بمد عقد التشغيل والصيانة لمحطة الخلايا الفوتوفلطية قدرة 26 ميجاوات، بكوم أمبو، بمحافظة أسوان، وذلك في ضوء مناسبة السعر لأسعار السوق، وتوافر الاعتماد المالي لذلك، في حين تم اعتماد محضر الاجتماع رقم (54) المنعقد بتاريخ 28/9/2022 للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، بالإضافة إلى الموافقة على مد مدة أخيرة لتوفيق الأوضاع لمؤسسات المجتمع الأهلى لفترة ستة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة بالقانون رقم (23) لسنة 2022، والمقررة فى 11 أكتوبر 2022.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد الاجتماع الحادي عشر للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر تغير المناخ، لمتابعة جهود مختلف الوزارات والجهات في التحضير للمؤتمر، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ جنوب سيناء، ومسئولي عدد من الجهات المعنية، فضلاً عن اجتماع بمقر الهيئة العامة للاستثمار مع وفد كويتي ضم نحو ٤٥ من رجال الأعمال والاقتصاد والتجارة والبنوك، تمثل غالبية القطاعات الاقتصادية الكويتية، حيث أكد عمق وقوة العلاقات بين مصر والكويت وحرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر، بالإضافة إلى اجتماع بشأن إعداد استراتيجية واضحة للنهوض بالصناعة المصرية، وإطلاقها خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة، ووكيل اتحاد الصناعات، ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية، ورئيس غرفة صناعة مواد البناء، ورئيس غرفة البترول والتعدين، وكذلك اجتماع مع وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة موقف توافر المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة في ظل استمرار أمد تداعيات الأزمة العالمية، نتيجة الأحداث الروسية الأوكرانية، بجانب اجتماع لمتابعة سبل تنمية الصادرات المصرية لدول القارة الافريقية، حيث وجه بهيكلة دعم الصادرات وزيادة الدعم المقدم إلى التصدير الخاص بإفريقيا، وذلك بحضور وزراء المالية، والنقل، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات الزراعية، ومساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وشملت الاجتماعات كما جاء في التقرير، اجتماعا لمتابعة جهود مختلف أجهزة الدولة في التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث تم استعراض ما يتم من جهود وتنسيق بين أجهزة الدولة لتأمين احتياجات ومتطلبات المواطنين خاصة من السلع الأساسية، وذلك بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس جهاز التمثيل التجاري، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ونائب وزير الاتصالات للتنمية الادارية والتحول الرقمي والميكنة، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس الشركة المصرية للاتصالات، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل توافر السلع والمنتجات المختلفة في الأسواق، واستعدادات استضافة مؤتمر المناخ COP27، فضلا عن اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائبي محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت قيام سيادته بجولة موسعة لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات الطرق بالقاهرة الكبرى، استهلها بتفقد أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو وتنفيذ المحور الموازي له، حيث رافقه وزيرا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ الجيزة، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في حين تفقد سيادته أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري، كما تابع تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة التي تستهدف ربط الدائري مع الطرق الرئيسية، وذلك برفقة وزيري الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظي القليوبية، والجيزة، ورئيس الهيئة القومية للطرق والكباري، بالإضافة إلى تفقد مشروع محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، حيث أكد أن المحطة ستسهم من خلال موقعها المميز في تسهيل حركة انتقال أعداد كبيرة من المواطنين الذين تعتبر السكة الحديد وسيلة انتقال رئيسية لهم، وذلك برفقة وزيري الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ الجيزة، كما قام سيادته بتفقد محطة السلام، إحدى محطات الأتوبيس الترددي BRT، وذلك في ختام جولته لمتابعة سير العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري، حيث أكد أن "الأتوبيس الترددي" سيمثل نمطاً حضارياً تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها للحفاظ على الانضباط ومنع المظاهر العشوائية.

يأتي ذلك إلى جانب متابعة سيادته الجهود المبذولة من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، على مدار الربع الثالث من عام 2022، وذلك من خلال تقرير أعده المستشار الطبي الرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، فضلاً عن إرسال برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، حيث عبر عن تقديم أطيب التمنيات للرئيس بهذه المناسبة الخالدة، التي سطرها بأحرف من نور شهداء مصر الأبرار، والتي ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة ورجالها، وكذلك إرسال برقية تهنئة لوزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، حيث عبر عن تقديم أطيب التمنيات لوزير الدفاع ولجميع رجال وأبناء قواتنا المسلحة البواسل بهذه المناسبة التي ستظل خالدة عبر مختلف العصور.

وتضمنت الأنشطة كما أورد التقرير، استعراض تقرير من رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مساعد رئيس الوزراء، بشأن متابعة الموقف التنفيذي لـ "الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية"، في حين قام سيادته بإرسال برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث عبر عن أخلص التهاني القلبية للرئيس، داعيًا الله عز وجل أن يعيدها على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وأن تعود تلك المناسبة وقد تحقق للشعب المصري العظيم ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء، فضلاً عن إرسال برقية تهنئة لفضيلة شيخ الأزهر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث أعرب عن أطيب التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بتلك المناسبة الجليلة، داعيًا الله عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والتقدم والرخاء.

كما توجه سيادته بالتهنئة للمعلمين فى اليوم العالمي للمعلم، واستعرض تقريرًا بشأن إعلان نتيجة اختبار المتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد (رياض الأطفال)، حيث أكد حرص الدولة على تلبية احتياجات قطاع التعليم قبل الجامعي من المعلمين، لذا جاءت موافقة السيد رئيس الجمهورية على تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويا، بجانب عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن الأجندة النهائية للمؤتمر الاقتصادي، المقرر انعقاده خلال الفترة من 23-25 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو المؤتمر الذي كلّف به رئيس الجمهورية، فضلا عن الإجابة على ما طٌرح من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفي حول أجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي تعقده الحكومة تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، حيث أكد أن الحكومة منفتحة على أي أفكار أو توجهات من شأنها تعزيز وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مختلف أنشطة الاقتصاد المصري.

كما استعرض السيد رئيس الوزراء تقريرا حول موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر سبتمبر 2022، حيث تلقت المنظومة وتعاملت مع 142 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال سبتمبر الماضي، وأيضا استعرض تقريرا من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول الانتهاء من صب آخر مكعب من الخرسانة المدموكة في جسم السد الرئيسي بتنزانيا، وبالتالي اكتمال الأعمال الإنشائية للسد الرئيسي التي استمرت على مدار 687 يوما.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير لقاء مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمتابعة سير عمل مسابقات التوظيف المركزية التي ينفذها الجهاز لصالح عدد من الوزارات لشغل عدة وظائف بها.