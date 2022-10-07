بـ 22 جنيهًا.. رابط وطريقة التظلم على نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

فتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باب التظلمات على نتيجة مسابقة معلم مساعد "رياض أطفال" بوزارة التربية والتعليم.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الذين لم تنطبق عليهم الشروط من المتقدمين، وعددهم 9453 يمكنهم التقدم بتظلم، عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

وأكد الجهاز أنه يمكن لمن لم يوفق في الاختبار الإلكتروني التقدم بتظلم أيضًا على بوابة الوظائف الحكومية، وحتى يوم 20 من الشهر ذاته.

وجاءت خطوات التظلم كما يلي:

- الدخول على بوابة الوظائف الحكومية

- سداد الرسوم المقرر وهي 22 جنيها.

- آخر موعد للتظلمات 20 أكتوبر.

- يتم بحث التظلم في فترة 30 يوما.

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