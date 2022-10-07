17 درجة بهذه المنطقة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرب على فترات متقطعة، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية أما حالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 29 21

العاصمة الادارية 29 21

6 اكتوبر 30 20

بنهــــا 29 21

دمنهور 31 21

كفر الشيخ 28 22

المنصورة 29 21

دمياط 28 22

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 30 21

السويس 29 22

الزقازيق 29 21

شبين الكوم 29 21

طنطا 28 22

شلاتين 37 24

الاسكندرية 27 21

العلمين الجديدة 27 21

وادى النطرون 29 22

مطروح 26 19

السلوم 25 20

سيوة 26 17

العريش 28 22

رفح 27 22

الطور 30 24

كاترين 26 17

رأس سدر 28 22

نخل 28 16

طابا 29 23

نويبع 32 24

حلايب 35 26

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 33 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 29 21

بني سويف 29 19

المنيا 29 19

أسيوط 30 20

سوهاج 31 22

قنا 35 24

الأقصر 36 25

أسوان 37 25

الوادى الجديد 33 23

أبوسمبل 38 25

أبو رماد 35 26

رأس حدربة 33 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 40 27

المدينة 39 24

الرياض 37 21

المنامة 34 28

ابوظبى 38 24

الدوحة 34 28

الكويت 40 22

دمشق 27 10

بيروت 25 19

عمان 26 12

القدس 24 13

غزة 26 17

بغداد 43 23

مسقط 31 24

صنعاء 28 08

الخرطوم 42 26

طرابلس 27 18

تونس 30 20

الجزائر 25 17

الرباط 27 18

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

انقرة 17 09

اسطنبول 20 14

اسلام اباد 35 17

نيودلهى 26 23

جاكرتا 31 25

بكين 18 09

كوالالمبور 31 24

طوكيو 21 15

اثينا 25 15

روما 24 14

باريس 19 07

مدريد 25 13

برلين 15 05

لندن 15 06

مونتريال 10 02

موسكو 14 06

نيويورك 23 07

واشنطن 25 10

نواكشوط 31 24

اديس ابابا 22 08​