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ننشر أماكن التطعيم.. حملة ضد شلل الأطفال بالقاهرة والجيزة الأحد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

تطلق وزارة الصحة، حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، في الفترة من ٩ إلى ١٣ أكتوبر الجاري، بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وأوضحت وزارة الصحة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، الجمعة، أن التطعيم يكون للأطفال من سن يوم إلى ٥ سنوات للمصريين وغير المصريين.

وأشارت إلى أن أماكن التطعيم تتمثل فيما يلي:

- الفرق الطبية الثابتة (في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية)

- الفرق المتحركة (بالميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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