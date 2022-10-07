بينهم سيدة.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 33 كجم مخدرات 7 أسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام – الأمن المركزي) وبالاشتراك مع مديرية أمن دمياط نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة كفر سعد)؛ لقيامه بإدارة بؤرة إجرامية شديدة الخطورة لترويج المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة كفر سعد وحيازته أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة للدفاع عن نشاطه الإجرامي، بمشاركة (عاطل، سيدة "لهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم بدائرة مركز شرطة كفر سعد، وبحوزتهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام – بندقية آلية – 3 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – طبنجة – فرد خرطوش – دراجة نارية "بدون لوحات" – 4 قطع سلاح أبيض – أدوات تقطيع وتغليف – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة).

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.