قُدرت ممتلكاتهم بـ 12 مليون جنيه.. سقوط عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظتي "القاهرة –الجيزة")؛ لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالأعضاء البشرية خارج النطاق القانوني.

التحريات أكدت تكوين المتهمين، تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالأعضاء البشرية من خلال الوساطة بين المريض والضحايا نظير الحصول على مقابل مادي عقب استقطابهم.

وأفادت التحريات قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق إيداع جزء من المبالغ المالية بحسابات خاصة بهم ببعض البنوك، وتأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، قُدرت تلك الممتلكات بـ (12 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.