سيدة الكرنك تزور قبر والدها ببنى سويف لأول مرة بعد 45 سنة من الغياب

القاهرة - سامية سيد - اصطحبت رضا عبدالرحيم، المعروفة إعلاميا بـ"سيدة الكرنك"، أولادها الأربعة لزيارة قبر والدها بمنطقة الحيبة شرق النيل بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

وحرصت سيدة الكرنك والعائدة إلى مسقط رأسها بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف والمختفية عن أهلها منذ 45 عاماً بعد العثور عليها، على زيارة لقبر والدها عقب وصولها إلى أهلها، بعد رحيله حزنا عليها بعد اختفائها طوال تلك المدة.

ودخلت رضا فى حالة من البكاء الشديد أثناء جلوسها أمام قبر والدها، وتحدثت إلى والدها عن مدى حزنها لعدم رؤيتها له طوال هذا المدة.

واستقبل أهالى مدينة الفشن أمس الخميس السيدة تحية عويس التى عثرت على ابنتها التى اختفت منذ 45 عاما وابنتها على محطة الفشن بالزغاريد والطبل.

وسادت حالة من الفرح والسعادة والزغاريد مدينة الفشن فور وصول السيدة تحية عويس وابنتها رضا.