شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إطلاق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال بالقاهرة والجيزة بداية من 9 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري، بمحافظتي القاهرة والجيزة فقط.

وأوضحت وزارة الصحة، أن لتطعيم من سن يوم إلى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين، مشيرة إلى أنه يتم التطعيم من خلال الفرق الطبية الثابتة (في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية)وأيضا من خلال الفرق المتحركة (بالميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق)