شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القطع الأثرية لشهر أكتوبر بالمتاحف على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرف على القطع الأثرية التي تم اختيارها لتكون قطعة شهر أكتوبر بالمتاحف على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن التقليد الشهري لها عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما يأتي في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية حضارية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثرية لدى جميع فئات المجتمع.



قطعة أثرية من متحف الإسكندرية

ووقع اختيار الجمهور هذا الشهر على القطع الأثرية الخاصة بالقادة العسكرين، والأسلحة، والمعبودات الخاصة بالحرب في مصر القديمة وبعض من مقتنيات أسرة محمد علي، حيث اختار الجمهور من متاحف كل من مطار القاهرة الدولي 3، والسويس القومي، وآثار كوم أوشيم تمثال للمعبودة سخمت، ربه الحرب في مصر القديمة، وكانت تمثل سيدة برأس لبؤة يعلو رأسها قرص الشمس.



قطعة أثرية من متحف الإسماعيلية

كما وقع اختيار الجمهور في متاحف الاسكندرية القومي، والأقصر للفن المصري القديم، وركن فاروق بحلوان، ومطار القاهرة الدولي 2، على تمثال للملك تحتمس الثالث، ويشتهر هذا الملك بأنه قاد الكثير من الحروب لتوسيع الإمبراطورية المصرية في عصره تقدر بـ17 حملة حربية فى آسيا ومن أهمها معركة مجدو.



قطعة أثرية

كما اختار الجمهور من متاحف شرم الشيخ، والغردقة، والنوبة تمثال الملك رمسيس الثاني، أكثر الملوك المصريين شهرة كقائد مغوار وملك عظيم، كما أنه صاحب أكبر عدد من الانجازات المعمارية الضخمة في التاريخ المصري القديم.



قطعة أثرية بمتحف الفن الإسلامي

فيما يعرض متحف الفن الإسلامي خنجر من الصلب وله مقبض من اليشم، من العصر المغولي، والمتحف القبطي يعرض نقش أثري من الحجر الجيري يصور فارس يمسك في يديه أداه تشبه القوس، ومتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية يعرض مسدس ماركة ماوزر، له مقبض مطعم بالصدف، وخزانة خالية من الطلقات، ومتحف الشرطة القومي بالقلعة يعرض رشاش متوسط، ماركة جرينوف، صناعة روسية، عيار 7,62 ×54 مم، استخدمه الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973.



أسلحة أثرية

اما متحف قصر المنيل يعرض طبنجه ستة طلقات، من عصر أسرة محمد علي، نقش عليها زخارف ذهبية، ومتحف المركبات الملكية يعرض سرج مصنوع من الجلد كبير الحجم به حامل للسيف، وكان مخصص للشخصيات الهامة في الجيش الملكي مثل ياور (مساعد) جلالة الملك.



سرج جلد خصوصي

في حين يعرض متحف جاير آندرسون مذخر بارود على شكل آله الكمان مزدانة بزخارف بأشكال آدمية، ومتحف آثار الاسماعيلية يعرض قميص حربي ”زرد“، مكون من مجموعة من الحلقات المتداخلة والمتشابكة، من العصر المملوكي، ومتحف آثار طنطا يعرض تمثال للإلهة "باستت " إلهه الحرب واقفة من العصر المتأخر، برأس قطة وجسد آدمي، وتحمل في يديها اليسرى ما يشبه الدرع، ويعلوها قرص الشمس وفي مقدمته الكوبرا.



قطعة أثرية في المتحف

ويعرض متحف كفر الشيخ لوحة مصنوعة من الحجر الجيري، تعبر عن انتصار الخير على الشر، حيث نقش عليها انتصار حورس على ست، اما متحف آثار مطروح فيعرض ترس من المعدن، بيضاوي الشكل ونقش عليه زخارف آدمية، وكان يستخدم في الحروب ليدافع بها المحارب عن نفسه بصد الهجمات، يرجع إلى العصر الهلنستي.



تمثال أثري

متحف تل بسطا يعرض تمثال لشخص يرتدي عباءة، ربما رجل عسكري؛ حيث تظهر ملامح الوجه بوضوح، وعلى الظهر عروة للتعليق، ومتحف ملوي يعرض تمثال من الخشب، للمعبودة ايزيس وهي جالسة ترتدي التاج الحتحوري، ويرجع إلى العصر اليوناني الروماني، ومتحف سوهاج القومي يعرض قطعة غير منتظمة الشكل، من الحجر الجيري، نقش عليها خرطوش ملكي لرمسيس الثاني، ومتحف التحنيط يعرض مومياء الجزء السفلي لتابوت كبير كهنة آمون رع وقائد الجيش "ماسهرتا" ابن بأي نجم الأول.



تابوت أثري

أما متحف آثار الوادي الجديد يعرض سيف له نصل من الصلب عليه كتابة عربية، ومقبض من الخشب، ويرجع إلى العصر العثماني.