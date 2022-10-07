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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القطع الأثرية لشهر أكتوبر بالمتاحف على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
قطعة أثرية من متحف الإسكندرية
قطعة أثرية من متحف الإسماعيلية
كما وقع اختيار الجمهور في متاحف الاسكندرية القومي، والأقصر للفن المصري القديم، وركن فاروق بحلوان، ومطار القاهرة الدولي 2، على تمثال للملك تحتمس الثالث، ويشتهر هذا الملك بأنه قاد الكثير من الحروب لتوسيع الإمبراطورية المصرية في عصره تقدر بـ17 حملة حربية فى آسيا ومن أهمها معركة مجدو.
قطعة أثرية
كما اختار الجمهور من متاحف شرم الشيخ، والغردقة، والنوبة تمثال الملك رمسيس الثاني، أكثر الملوك المصريين شهرة كقائد مغوار وملك عظيم، كما أنه صاحب أكبر عدد من الانجازات المعمارية الضخمة في التاريخ المصري القديم.
قطعة أثرية بمتحف الفن الإسلامي
فيما يعرض متحف الفن الإسلامي خنجر من الصلب وله مقبض من اليشم، من العصر المغولي، والمتحف القبطي يعرض نقش أثري من الحجر الجيري يصور فارس يمسك في يديه أداه تشبه القوس، ومتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية يعرض مسدس ماركة ماوزر، له مقبض مطعم بالصدف، وخزانة خالية من الطلقات، ومتحف الشرطة القومي بالقلعة يعرض رشاش متوسط، ماركة جرينوف، صناعة روسية، عيار 7,62 ×54 مم، استخدمه الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973.
أسلحة أثرية
اما متحف قصر المنيل يعرض طبنجه ستة طلقات، من عصر أسرة محمد علي، نقش عليها زخارف ذهبية، ومتحف المركبات الملكية يعرض سرج مصنوع من الجلد كبير الحجم به حامل للسيف، وكان مخصص للشخصيات الهامة في الجيش الملكي مثل ياور (مساعد) جلالة الملك.
سرج جلد خصوصي
في حين يعرض متحف جاير آندرسون مذخر بارود على شكل آله الكمان مزدانة بزخارف بأشكال آدمية، ومتحف آثار الاسماعيلية يعرض قميص حربي ”زرد“، مكون من مجموعة من الحلقات المتداخلة والمتشابكة، من العصر المملوكي، ومتحف آثار طنطا يعرض تمثال للإلهة "باستت " إلهه الحرب واقفة من العصر المتأخر، برأس قطة وجسد آدمي، وتحمل في يديها اليسرى ما يشبه الدرع، ويعلوها قرص الشمس وفي مقدمته الكوبرا.
قطعة أثرية في المتحف
ويعرض متحف كفر الشيخ لوحة مصنوعة من الحجر الجيري، تعبر عن انتصار الخير على الشر، حيث نقش عليها انتصار حورس على ست، اما متحف آثار مطروح فيعرض ترس من المعدن، بيضاوي الشكل ونقش عليه زخارف آدمية، وكان يستخدم في الحروب ليدافع بها المحارب عن نفسه بصد الهجمات، يرجع إلى العصر الهلنستي.
تمثال أثري
متحف تل بسطا يعرض تمثال لشخص يرتدي عباءة، ربما رجل عسكري؛ حيث تظهر ملامح الوجه بوضوح، وعلى الظهر عروة للتعليق، ومتحف ملوي يعرض تمثال من الخشب، للمعبودة ايزيس وهي جالسة ترتدي التاج الحتحوري، ويرجع إلى العصر اليوناني الروماني، ومتحف سوهاج القومي يعرض قطعة غير منتظمة الشكل، من الحجر الجيري، نقش عليها خرطوش ملكي لرمسيس الثاني، ومتحف التحنيط يعرض مومياء الجزء السفلي لتابوت كبير كهنة آمون رع وقائد الجيش "ماسهرتا" ابن بأي نجم الأول.
تابوت أثري
أما متحف آثار الوادي الجديد يعرض سيف له نصل من الصلب عليه كتابة عربية، ومقبض من الخشب، ويرجع إلى العصر العثماني.
آثار حربية
قطعة أثرية بأحد المتاحف
تمثال أثري (2)