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وزير الخارجية اليونانى يزور مصر الأسبوع المقبل

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القاهرة - سامية سيد - بحث السفير عمر عامر سفير مصر بأثينا، مع وزير الخارجية اليونانى المناوب ميلتياديس فارفيستيوس، الاعداد لزيارة وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس إلى مصر الأسبوع المقبل.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية اليوم الجمعة، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - أن اللقاء ركز على سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، خاصة فيما يتعلق بالمشاورات الخاصة بتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الاستفادة من العمالة المصرية فى اليونان.

كما ناقش الجانبان التطورات الدولية والإقليمية الراهنة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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