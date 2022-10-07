شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليونانى يزور مصر الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث السفير عمر عامر سفير مصر بأثينا، مع وزير الخارجية اليونانى المناوب ميلتياديس فارفيستيوس، الاعداد لزيارة وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس إلى مصر الأسبوع المقبل.