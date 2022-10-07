6 ساعات.. مياه الجيزة: قطع الخدمة عن 4 مناطق بالمحافظة في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قطع المياه عن المناطق التابعة للأحياء التالية (حي الوراق - حي العجوزة - حي شمال الجيزة - حي بولاق) لمدة 6 ساعات، اعتباراً من الـ12 منتصف ليل اليوم 7/10/2022 حتى الساعة السادسة صباح غد السبت.

وأوضحت الشركة، أن سبب الانقطاع يعود إلى أعمال تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع من القطاع الشمالي، وبناءا على طلب الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، لربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم والمتعارض مع مسار المحور.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وأعلنت سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125.