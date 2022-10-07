المولد النبوي الشريف.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيد البدوي بطنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

ينقل التلفزيون المصري، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيد البدوي بطنطا.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمود الهلالي الهلالي عبد الصمد إمام مسجد السيد البدوي بطنطا، بإلقاء خطبة الجمعة.

وخصصت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة اليوم الجمعة، حول "هدي النبي في بيان منزلة الشهادة والشهداء".

ودعت وزارة الأوقاف، الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة، نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، ومراعاة الوقت المحدد لإلقاء خطبة الجمعة، والمقدر بـ10 دقائق لكل من خطبة الجمعة الأولى وخطبة الجمعة الثانية.

يـأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات المسلمين في شتى بقاع الأرض، بالمولد النبوي الشريف، الذي يوافق غدا السبت الثامن من أكتوبر، الـ 12 من ربيع الأول 1444 هجرية.

وتواصل وزارة الأوقاف، توزيع لحوم مشروع صكوك الإطعام، بعد صلاة الجمعة، بتوزيع 24 طنا اليوم الجمعة من اللحوم الدفعة الثانية عشرة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسيـ باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام.