الداخلية تُنظم احتفالات لأسر الشهداء وتوزع حلوى المولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران :

نظمت مديريات الأمن، عدد من الاحتفالات لأسر الشهداء؛ لمشاركتهم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وخلال الاحتفال تم توزيع عدد من عبوات (حلوى المولد النبوي) عليهم وذويهم، الأمر الذي لاقى مردوداً إيجابياً ومعنوياً في نفوسهم.

وأعربت أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بتلك المبادرة التي تؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق أمن واستقرار الوطن.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة تقديراً وعرفاناً بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن.