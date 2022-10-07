"مبيسمعش الكلام".. ضبط شاب عذب كلبًا حتى الموت في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات تداول مقطع فيديو لشخص يعذب كلب حتى الموت، وتمكنت من ضبط المتهم، بحوزته مواد مخدرة.

تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً اعتداء شاب على كلب وتعذيبه بشرفة شقة بأحد العقارات بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (مالك الشقة المشار إليها).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وأقر بأنه المتواجد بمقطع الفيديو وأنه قام بالتعدي على الكلب الخاص به بالضرب باستخدام عصا خشبية حتى الوفاة لعدم الاستجابة لأوامره.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.