شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تطلق قافلة طبية مجانية بكرداسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، قافلة طبية مجانية، اليوم، في كفر حكيم بمركز ومدينة كرداسة، على أن تستمر فعالياتها حتى غدا السبت، وذلك في إطار السعي لتحسين صحة المواطنين والتيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، وتفعيل دور المبادرة في تقديم الدعم الخدمى المجتمعى للقرى الأكثر احتياجا.

واستهدفت القافلة الطبية الكشف والعلاج مجانا فى تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الأسنان، القلب، الجلدية)، وتقديم خدمات الأشعة والتحاليل، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات، وإقامة ندوات تثقيف صحى كبيرة، فى إطار السعى لتحسين جودة حياة المواطن المصرى، وتقديم أفضل الخدمات فى كل القطاعات.