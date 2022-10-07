شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يتلقى تقريرًا حول انتظام الدراسة بجامعة حلوان الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور السيد قنديل القائم بعمل رئيس جامعة حلوان الأهلية، حول انتظام الدراسة بالجامعة، وتنظيم الأسبوع التعريفي للطلاب الجُدد.

وأشار التقرير إلى تنظيم الجامعة عددًا من الندوات التعريفية للطلاب الجُدد؛ للتعرف على برامج ونُظم الدراسة بجامعة حلوان الأهلية.

وأوضح التقرير أن الندوة التعريفية الأولى عُقدت حول برنامج الرسوم المُتحركة والمؤثرات البصرية، والذي تقدمه كلية الفنون والفنون التطبيقية بجامعة حلوان الأهلية، ويهدف إلى تأهيل الخريج ليكون قادرًا على إنتاج أفلام رسوم مُتحركة ومؤثرات بصرية ترقى إلى المستوى الدولي، فضلاً عن تلبية احتياجات سوق العمل محليًا، وإقليميًا، ودوليًا.

ولفت التقرير إلى تنظيم الندوة التعريفية الثانية، حول برنامج الأنظمة الذكية، والذي تقدمه كلية الهندسة، ويعد هذا البرنامج فريداً من نوعه فهو يربط بين مجموعة من التخصصات العلمية المختلفة، كما يعتمد على اتباع أحدث أساليب التعلم المُعتمدة على التكنولوجيات الحديثة طبقًا لمعايير الجودة.

ومن المقرر أن تنظم جامعة حلوان الأهلية يوم الأحد المقبل الندوة التعريفية الثالثة لبرنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي، والذي تقدمه كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال؛ لتعريف الطلاب بهدف البرنامج، وهو إعداد خريج قادر علي مواكبة التطور التكنولوجي المُستمر، وسد الفجوة في مُتطلبات سوق العمل في مجال معلوماتية الأعمال.

كما تنظم جامعة حلوان الأهلية يوم الإثنين الموافق 10 أكتوبر الجارى الندوة التعريفية الرابعة حول برنامج التصميم الداخلي البيئي، والذي تقدمه كلية الفنون والفنون التطبيقية بالجامعة؛ لتعريف الطلاب الجُدد بأهداف البرنامج، والتي تتمثل فى: دراسة كيفية حل جميع مشاكل التصميم الداخلي والأثاث، وفقًا للأهداف العامة للتنمية المُستدامة، فضلًا عن إعداد الطلاب للعالم التقني الحقيقي، وتأهيلهم لتطبيق الأساليب العلمية والممارسات المهنية.

ومن المقرر أن تعقد جامعة حلوان الأهلية الندوة التعريفية الخامسة يوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر الجارى، حول برنامج العمارة والتصميم البيئي، والذي تقدمه كلية الهندسة، ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر فنية مُتخصصة ومتميزة وفقًا للمعايير العالمية؛ لتلبية احتياجات سوق العمل، فضلاً عن رعاية الموهوبين والمُتفوقين، وغيرها.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدراسة بدأت فى جامعة حلوان الأهلية العام الجاري 2022/2023، فى ثلاث كليات، وهى كلية الهندسة، وتضم برنامجى (هندسة الأنظمة الذكية، العمارة والتصميم البيئي)، كلية الفنون والفنون التطبيقية، وتضم برنامجى (التصميم الداخلي البيئي، الرسوم المُتحركة والمؤثرات البصرية)، كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال، وتضم برنامج (معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي).

وأضاف المُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جامعة حلوان الأهلية تقع على مساحة 16,8 فدانًا، وبتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3 مليار جنيه.