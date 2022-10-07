شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: بدء المرحلة الثانية من الموسم الرابع لمشروع مراكز الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز الفنون بجامعة القاهرة، عن بدء الموسم الرابع من مشروع مراكز الفنون بالجامعات، في مرحلته الثانية للعام الجامعي 2022 - 2023، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم أبنائها الموهوبين في مختلف المجالات، وصقل مهاراتهم المختلفة ودعم روح التنافس بينهم.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة لا يقتصر دورها على الجانب التعليمي فقط، وإنما تهتم أيضًا بالجانب الإبداعي وتنمية القدرات الفنية والثقافية للطلاب، وخلق فرص لاكتشاف الموهوبين والمبدعين وتقديمهم للمجتمع، ونشر الوعي بين طلابها ودعمهم المستمر في كافة المجالات، مؤكدًا على أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية في تثقيف وبناء شخصية الطلاب وتوسيع أفقهم.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مشروع مراكز الفنون بالجامعات يستهدف محو الأمية الفنية لطلاب الجامعات غير المتخصصين وتدريبهم وتكوين كوادر فنية جديدة في العديد من المجالات الفنية، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من هذا الموسم تتضمن مجالات الغناء، والتمثيل، والموسيقى، والفنون الشعبية والاستعراضية، والفنون التشكيلية بمجالاتها المختلفة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن آخر موعد للاشتراك 21 أكتوبر الجاري، وأن شروط الاشتراك تتمثل في أن يكون الطالب مقيدا بالفرق الدراسية من الأولى إلى الثالثة بكليات الجامعة غير المتخصصة، وأن يكون على استعداد للمشاركة في المسابقة النهائية بالمدينة الشبابية بأبو قير بمحافظة الاسكندرية.