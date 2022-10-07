شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الإشغالات والتعديات بمحيط المدارس فى حملة مكبرة بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي الهرم، حملة نظافة مكبرة، لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس ومنع تواجد الباعة الجائلين بجانب أسوار المدارس، تيسيرا على الطلاب، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات بالشوارع في محيط المدارس.

وأسفرت الحملة عن رفع جميع التراكمات والمخلفات ومراجيح الحديد بجوار مدرسة محمد سلامة الإعدادية وعمر بن الخطاب بمنشأة الكباري، وذلك بمتابعة حسن موافي رئيس حي الهرم.

وفي سياق متصل، تابعت إدارة الهرم التعليمية انتظام العملية التعليمية بالمدارس بمنشأة البكاري، للتأكيد على أهمية انتظام وانضباط المعلمين والمشرفين والعاملين داخلها والوقوف على الحالة العامة للانضباط وتذليل أية معوقات تواجه المنظومة والعمل.