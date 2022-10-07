البحث العلمى: 17800 مستفيد من برنامج جامعة الطفل.. ودعم سنوى 17.8 مليون جنيه

القاهرة - سامية سيد - أكدت أكاديمية البحث العلمى، برئاسة الدكتور محمود صقر، أن عدد المشاركين سنويا فى برنامج جامعة الطفل 4500 طفل بإجمالى دعم سنوى 17.8 مليون جنيه، وإجمالى عدد المستفيدين حتى الآن 17800 طفل، وعدد الجامعات المشاركة فى البرنامج 41 جامعة حكومية وخاصة ومركز بحثى.

ويأتى برنامج "جامعة الطفل" كأحد أهم البرامج التى تتبناها الأكاديمية ويلقى إقبالا مجتمعيا كبيرا ويهدف إلى تمهيد الطريق لجيل الشباب للفهم الجيد لخياراتهم واختياراتهم لمستقبلهم التعليمى وللتحديد الواضح لمجالات اهتمامهم والحصول على نظرة عميقة حول الثقافة الأكاديمية دون ضغوط مع اكتساب المهارات المطلوبة لقوة العمل للقرن الحادى والعشرين وتشكيل قدرتهم على الابتكار والاختراع.